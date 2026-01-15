Китай и Канада затоплят отношения след дълъг период на разногласия

Китайският външен министър Ван И днес заяви, че посещението на канадския премиер Марк Карни в Пекин бележи „повратна точка" в отношенията след дълъг период на разногласия, предаде Франс прес.

Карни, който пристигна в Китай, за да затвърди затоплянето на отношенията, също така се надява да засили търговията с партньор, който, както и неговата собствена страна, е под натиск от САЩ. Планирано е той да се срещне с няколко високопоставени китайски представители по-късно днес, предава БТА.

Това е първото посещение на канадски премиер в Пекин след визитата на Джъстин Трюдо през декември 2017 г., когото Карни наследи на поста през март 2025 г.

Това е „повратна точка" и „символичен момент за двустранните отношения", каза днес Ван И по време на среща в Пекин с външната министърка на Канада Анита Ананд, съобщиха китайски дипломати.

„Лидерите на двете страни ще разговарят и ние сме уверени, че това ще отвори нови перспективи към двустранните отношения", добави Ван.

Марк Карни, който пристигна в Пекин снощи, в ранния следобед трябва да се срещне с Чжао Лъцзи – председател на Постоянния комитет на парламента и трети по ранг в правителството, а след това и с премиера Ли Цян. Утре той ще се срещне и ще обядва с президента Си Цзинпин.

През октомври канадският премиер заяви, че Отава ще удвои износа си към страни, различни от САЩ, до 2035 г., за да намали зависимостта си от съседната си страна.

Канцеларията на Карни посочи, че Китай е вторият по големина търговски партньор на Канада.

Китай гледа на посещението на канадския премиер като „възможност за укрепване на диалога и комуникацията, засилване на взаимното политическо доверие, разширяване на практическото сътрудничество и правилно управление на различията", заяви говорителка на китайското външно министерство на пресконференция тази седмица.