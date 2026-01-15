Почина тайната дъщеря на Фреди Меркюри

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Семейството на тайната дъщеря на Фреди Меркюри обяви днес, че тя е починала на 48-годишна възраст след дълга борба с рядък вид рак.

Певецът от групата Queen я е наричал „Биби" и е написал няколко песни за нея. Авторката на сензационната книга Love, Freddie Лесли Ан Джоунс разкрива за нейното съществуване

Лесли заяви, че Фреди я е наричал trésor – френска дума за „съкровище" – и „малката ми жабка".

Песните на Queen Bijou и Don't Try So Hard са написани за нея, посочва авторката на книгата. Иконичният певец е поддържал близки отношения с Биби до смъртта си през 1991 г.

Вдовецът на Биби, Томас, се е свързал с "Дейли мейл", за да съобщи, че тя е починала след дълга борба с хордома, рядък вид рак на гръбначния стълб. Тя има двама сина - на девет и седем години.

"Биби сега е с любимия си и любящ баща в света на мислите. Пепелта й беше разпръсната във вятъра над Алпите", казва съпругът ѝ.

Лесли-Ан Джоунс посочва, че фронтменът на Queen тайно е станал баща на Биби по време на афера през 1976 г., а миналата година заяви, че има ДНК доказателства, които го потвърждават.

"Разстроена съм от загубата на тази жена, която стана моя близка приятелка и дойде при мен с безкористна цел: да отхвърли всички, които 32 години са имали свобода да разказват историята на Фреди, да оспори лъжите им и пренаписването на живота му и да разкрие истината", казва още авторката,