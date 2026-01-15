ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

HUAWEI FreeClip 2, създадени за носене цял ден, ве...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22095861 www.24chasa.bg

Над 470 000 животни умъртвиха в Гърция заради шарка

1132
Овце СНИМКА: Pixabay

Разпространението на шарка по овцете и козите в Гърция е довело до умъртвяването на 470 274 животни, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", позовавайки се на актуализирани данни от ветеринарно-санитарните власти.

Силно заразното заболяване не засяга хората, но огнището сериозно засегна важния за Гърция сектор на животновъдството, като допълнително подхрани недоволство и допринесе за продължаващите протести на фермерите, посочва изданието, цитирано от БТА.

Министерството на аграрното развитие и храните съобщи в изявление, че от август 2024 г. са регистрирани 2 042 потвърдени огнища на заболяването в 2 540 ферми в цяла Гърция.

Според най-новите налични данни между 20 декември 2025 г. и 9 януари 2026 г. са регистрирани 57 нови огнища, предимно в Северна и Централна Гърция, но също и в части от полуостров Пелопонес.

Овце СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание