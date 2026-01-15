ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран е без интернет вече седми ден

снимка: РОЙТЕРС

Прекъсването на интернет достъпа в Иран, предприето миналия четвъртък от властите заради общонационалните антиправителствени протестите, продължава вече седми ден, предаде ДПА, позовавайки се на публикация в "Екс" на неправителствената организация "Нетблокс" (NetBlocks). 

"Междувременно, информационният вакуум в интернет пространството до избуяване на подкрепящите режима акаунти и на генерираното с изкуствен интелект съдържание и новини", посочи "Нетблокс", като уточни, че блокирането на достъпа до глобалната мрежа в Ислямската република продължава вече повече от 156 часа. 

Службите за сигурност в Иран прекъснаха напълно достъпа до интернет за обществеността, с изключение на техния собствен достъп и на този на избрани държавни медии. В Иран живеят над 90 милиона души, като някои от тях се опитват да заобиколят комуникационното затъмнение, като използват незаконно внесени в страната терминали за сателитна интернет връзка "Старлинк" (Starlink). 

Наблюдатели твърдят, че властите целят да затруднят демонстрантите в организирането на протести и да потиснат публикуването на репортажи, снимки и видеозаписи, документиращи безредиците и последващите репресии, съобщава БТА. 

 

 

снимка: РОЙТЕРС

