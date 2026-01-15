Канадска провинция отказа програма за декриминализация на наркотици за лична употреба

Канадската провинция Британска Колумбия обяви, че няма да поднови новаторската си програма за декриминализация на определени наркотици, като аргументира решението си с това, че инициативата не е дала очакваните резултати, предаде Франс прес.

Програмата, стартирала през януари 2023 г., позволяваше притежанието на малки количества опиоиди, кокаин, метамфетамин и други синтетични наркотици за лична употреба.

Проектът беше разработен в отговор на кризата с опиоидите, която засегна особено големите градове в Британска Колумбия, по-специално Ванкувър. В рамките на този план пълнолетните жители на провинцията бяха защитени от арест или преследване за притежание на до 2,5 грама твърди наркотици.

Вместо да бъдат арестувани, лицата, заловени от полицията с малки количества наркотични вещества, трябваше да получат информация за това как да получат медицинска помощ за своята зависимост. Но министърката на здравеопазването на Британска Колумбия Джози Осбърн заяви днес, че провинцията няма да поиска от Отава да удължи програмата.

"Нашите намерения бяха ясни: да дадем възможност на хората, които се борят със зависимостта, да потърсят помощ, без да се страхуват, че после ще се сдобият с криминално досие", подчерта тя. Въпреки това "и въпреки упоритата работа тази програма не даде резултатите, които очаквахме".

Програмата за декриминализация в Британска Колумбия беше първата по рода си в Канада и бе създадана по примера на подобна инициатива в американския щат Орегон, отбелязва АФП, цитирана от БТА.