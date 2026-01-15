Орбан: Планът на Брюксел да финансира Украйна не отчита реалностите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че планът на Европейската комисия за финансиране на Украйна "не само игнорира резултатите от декемврийската среща на върха на ЕС, но и реалността", предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

"Брюксел няма да се откаже", посочи Орбан в публикация в социалната мрежа Фейсбук, като добави, че според него европейските институции се ангажират да финансират войната и Украйна безусловно, "мечтаейки, че Русия ще плати репарации".

Той добави, че Европа не се съобразява с военния напредък на Русия, финансовото си състояние или общественото мнение.

"Европа продължава да върви по пътя на войната, почти не останаха правителства, които да се противопоставят на този курс", предупреди унгарският премиер, но подчерта, че "Унгария е изключение".

"В последните години се научихме как да се браним", заяви още Орбан, като посочи, че правителството му е изградило икономика, основана на труда, затворило е границите за нелегални мигранти и е избегнало участие във войната в Украйна.

"Брюксел не остава остане безучастен", отбеляза той и призова унгарците отново да кажат "не" на Брюксел.

Той подчерта, че правителството му ще се нуждае от подкрепата на "миролюбивите унгарци" на изборите през април, предава БТА.