Могат ли мъжете да забременяват? - Сенатори от САЩ влязоха в остър спор (Видео)

Изслушване в Сената на САЩ за рисковете от хапчетата за аборт прерасна в остър спор, след като сенаторите Джош Хоули и Ашли Муди повдигнаха въпроса могат ли мъжете да забременяват.Сцената се разигра по време на заседание на Комисията по здравеопазване, образование, труд и пенсии (HELP), озаглавено „Защита на жените: разкриване на рисковете от медикаментозния аборт". Изслушването се проведе в сградата „Дърксен" на Сената на САЩ.

След края на заседанието сенатор Хоули публикува видеоклип от момента в платформата X, като написа: „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СПОЙЛЕР: Мъжете не могат да забременяват." В последваща публикация той допълни: „Могат ли мъжете да забременяват? Това не е сложен въпрос."

Скоро след това сенатор Муди също коментира случилото се, като сподели видео от изслушването и лаконично попита: „Могат ли мъжете да забременяват?"

Разпространението на видеото и реакциите на двамата сенатори предизвикаха широка дискусия онлайн и отново поставиха във фокуса на общественото внимание споровете около абортите, половата идентичност и здравната политика в САЩ.

По време на въпросите си на изслушването сенатор Муди попита акушер-гинеколога д-р Ниша Верма дали мъжете могат да забременяват.

Верма отговори предпазливо, като заяви, че не е сигурна накъде води линията на въпросите. Тя подчерта, че в практиката си лекува пациенти с различна идентичност.

Според стенограма на размяната на реплики, сенатор Хоули се е намесил след това, като е казал на д-р Верма: „Е, целта е истината. Могат ли мъжете да забременяват?"

„Целта е да се установи биологична реалност", добавил Хоули, настоявайки за директен отговор. „Просто искам да знам, въз основа на науката – могат ли мъжете да забременяват? Това е въпрос с отговор „да" или „не". Наистина е така, според мен."

Верма отвърна, като заяви, че представянето на темата като въпрос с отговор „да" или „не" има политически характер и подчерта, че иска да избегне допълнително поляризиране по време на изслушването.

С напредването на разпита тя отказа да даде директен отговор и вместо това посочи, че предпочита по-широк разговор по темата, а не двузначен отговор.

След това Хоули свърза размяната на реплики с основната тема на изслушването.

„За протокола – жените забременяват, не мъжете", заяви Хоули. „Ние сме тук, за да говорим за безопасността на жените и за науката, която показва, че този медикамент за аборт причинява неблагоприятни здравни последици."

В рамките на изслушването бяха изслушани показанията на главния прокурор на щата Луизиана Лиз Мърил, д-р Ниша Верма и д-р Моник Широ Убенхорст, като по време на заседанието законодателите влязоха в остър спор относно федералните политики за хапчетата за медикаментозен аборт.

Демократите, водени от идеологически дневен ред и радикализирани позиции, ще пренебрегнат не само научните факти, но и тежките и опасни последици от мисията си да гарантират, че няма да има абсолютно никакви ограничения върху абортите по желание", заяви сенатор Ашли Муди пред Fox News Digital в писмено изявление. „Днешното изслушване го показа пределно ясно."