Мете Фредериксен: Фундаменталните различия със САЩ за бъдещето на Гренландия са факт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Датската министър-председателка Мете Фредериксен потвърди, че Дания и САЩ имат „фундаментални различия“ за бъдещето на Гренландия, на фона на заявните намерения от американския президент Доналд Тръмп да притежава острова, предаде Франс прес.

Вашингтон и Копенхаген се споразумяха да създадат работна група, но „това не променя факта, че имаме фундаментални различия, тъй като решимостта на САЩ да вземат контрола над Гренландия остава непроменена“, каза тя в писмено изявление до АФП, цитирана от БТА.

„Разбира се, това е сериозна ситуация, ето защо продължаваме с усилията си да предотвратим този сценарий да се случи“, добави тя.

Вчера датският външен министър Ларс Льоке Расмусен също съобщи за „фундаментално различие“ и разкритикува желанието на Тръмп да „завладее“ Гренландия, след среща с американски представители в Белия дом.

„Това не беше лесна среща и бих искала да благодаря на двамата министри (датския и гренландския) за ясното изразяване на позицията на Кралството и отговора на американските претенции“, заяви министър-председателката на Дания.

Копенхаген освен това изпрати военни сили в автономната датска територия и получи подкрепа от няколко европейски страни за разполагане на военна мисия.

„Има консенсус в НАТО, че по-засиленото присъствие в Арктика е от съществено значение за европейската и северноамериканската сигурност“, добави Фредериксен.

„Дания инвестира значително в нови арктически способности. И бих искала да приветствам това, че редица съюзници в момента допринасят за съвместни учения във и около Гренландия“, каза още тя.