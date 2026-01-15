Френски водолаз изчезна по време на мисия в Антарктика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водолаз от Френския полярен институт „Пол-Емил Виктор" е изчезнал по време на мисия за проверка на научен уред под леда, близо до базата „Дюмон Дюрвил" в източната част на Антарктика, предаде АФП, като цитира института.

Оттам не съобщиха повече подробности за възрастта и произхода на изследователя, като посочиха само, че става дума за „френски водолаз", участвал в полярната работа.

Той е изчезнал, докато е работил по научен уред близо до брега заедно с друг водолаз от института в рамките на „планирано гмуркане", информира АФП, като цитира същия източник.

„Протоколът за безопасност, свързан с гмурканията, беше въведен и операциите по издирването започнаха незабавно", уточни институтът в съобщение, добавяйки, че се присъединява „към скръбта на семейството на изчезналия водолаз, на близките му, както и на всички екипи, мобилизирани на място".

За около 60-те души, които в момента се намират във френската база, е организирана „психологическа подкрепа" от разстояние, съобщи Полярният институт за АФП.

Базата „Дюмон Дюрвил" е открита през 1956 г. и от нея се правят наблюдения на биоразнообразието, атмосферата, ледената шапка и геофизиката на планетата.

Френският полярен институт оказва логистична подкрепа за научните изследвания на 320 учени, отбелязва АФП, цитирана от БТА.