Шефката на ЕП подкрепи налагането на широкообхватни и строги санкции на ЕС срещу Иран

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола призова за "широкообхватни строги" санкции на Европейския съюз срещу режима в Иран. Тя направи изказването в интервю за австрийската агенция АПА в рамките на посещение във Виена.

Санкциите трябва да "изпратят недвусмислено послание, че нарушенията на правата на човека няма да бъдат толерирани", заяви Мецола, която членува в Европейската народна партия.

Ирански дипломати вече нямат достъп до Европейския парламент

Европейският парламент преди това поиска Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) да бъде обявен за терористична организация, както и ЕС да наложи нови санкции срещу режима и всички лица, замесени в репресии, насилие и екзекуции, каза Мецола, цитирана от БТА.

"Мерките трябва да бъдат ефективни и целенасочени и да гарантират, че отговорните фактори, както политическите, така и военните и съдебните, ще бъдат подведени под отговорност", подчерта тя пред австрийската национална информационна агенция.

Освен това Европейският парламент по-рано забрани достъпа до своите сгради за всички дипломатически служители и представители на Ислямската република, добави малтийката Мецола.

"Европейският съюз трябва единно да застане зад иранския народ и да го подкрепи в борбата му за свобода и демократично бъдеще за страната му", заяви Мецола. "Тези смели хора излизат на улицата, за да се борят за свобода, и е наш дълг да ги подкрепим. Нека кажем "стига" на един режим, задържал се на власт чрез потисничество, насилие и убийства", каза председателката на Европарламента.

Разговор с канцлера Щокер за дългосрочния бюджет на ЕС

Утре Мецола ще има работна среща във Виена с федералния канцлер Кристиан Щокер. По данни на канцлерството темите ще бъдат конкурентоспособността, предстоящият многогодишен бюджет на ЕС, разширяването на ЕС и геополитическото развитие. Председателката на Европейския парламент ще има работни срещи и с председателя на Националния съвет (долната камара на парламента) Валтер Розенкранц и с председателя на Федералния съвет (горната камара) Маркус Щотер. Утер преди обяд Мецола ще участва в дискусия със студенти от Виенския икономически университет, в рамките на която ще бъдат обсъдени актуални въпроси.