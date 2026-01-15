ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военни от Европа пристигат в Гренландия, след като...

Самолет на „Турските авиолинии“ кацна аварийно заради сигнал за бомбена заплаха

Самолет Снимка: Фейсбук/This Day in Aviation

Самолет на „Турските авиолинии", пътуващ от Истанбул за Барселона, е извършил аварийно кацане на международното летище в Барселона заради сигнал за бомбена заплаха, съобщава сайтът „Тюркийе тудей", позовавайки се на публикация на директора по комуникациите на авиокомпанията Яхя Юстюн.

От публикацията на Юстюн в Екс става ясно, че когато полет „ТК1853" е приближил летището в Барселона един от пътниците е променил името на Wi-Fi мрежата на самолета, така че то да съдържа бомбена заплаха.

По думите на Юстюн след безопасното приземяване на самолета испанските власти са започнали съответните проверки съгласно международните разпоредби за авиационна безопасност, предава БТА.

Самолет

