Турция е против военна операция срещу Иран и ще продължи усилията за разрешаване на проблемите по пътя на преговорите, заяви днес министърът на външните работи Хакан Фидан.

"Ние като Турция категорично сме за разрешаване на проблема с Иран чрез диалог. Евентуална широкомащабна операция, която би била насочена срещу Иран, смятаме, че ще застраши сигурността на региона. Затова ще продължим да полагаме дипломатически усилия за разрешаване на проблема. Надяваме се, че САЩ и Иран, било чрез посредници, било чрез разговори и срещи с другите фактори в региона (...), ще съдействаме за разрешаване на проблема. Ние сме категорично против военна интервенция отвън срещу Иран. Продължаваме да следим отблизо и внимателно ситуацията," заяви Фидан на пресконференция с чуждестранните кореспонденти, акредитирани в Истанбул, предава БТА.

Първият дипломат на Турция посвети изложението си на въпросите на външната политика през 2025 година и бъдещето й през 2026 година.

Той акцентира на ситуацията в Газа, заявявайки, че "геноцидът, който Израел извършва в Газа", е бил сред основните въпроси на турската външна политика през 2025 година и усилията за спирането му ще продължи да бъде основополагащ момент и през настоящата година.

"Въпреки че процесът напредва бавно, сме доволни, че все пак напредва. Нашият президент е много чувствителен по отношение на хуманитарните помощи. В предстоящите няколко седмици смятаме, че ще има конкретен напредък по плана за Газа. Вероятно ще има трудности по прилагането му, но преговаряме с партньорите и правим всичко възможно за продължаването на процеса. Но налице са и рискове, намеренията на Израел са известни", каза още той.