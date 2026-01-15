Сервитьорката от бара в Кран Монтана била принудена да носи рекламна каска, от която не виждала искрите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сервитьорката, обвинена за запалването на пожара в бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана, е била принудена да носи рекламен шлем, който й е попречил да види как искрите докосват тавана на заведението, твърди свидетел.

24-годишната Сиан Панин е била заснета с каска на марката шампанско Dom Perignon, докато е била на раменете на 23-годишния Матео Лесгер, който е диджей в заведението. Той носел карнавална маска, скриваща лицето му, и също загина трагично заедно със Сиан в бара.

Носенето на каската било по искане на управителката на бара - 40-годишната Джесика Морети, твърди свидетел в официален доклад, съставен от швейцарските власти.

Каската за мотоциклети на Dom Perignon покривала изцяло лицето на Сиан и тя едва ли е виждала нещо, докато е носила бутилките шампанско с бенгалски огън, съобщи "Дейли мейл".

Именно той е запалил шумоизолиращата пяна на тавана на сутерена, което доведе до 40 смъртни случая и 116 други ранени в бара Le Constellation.

Джесика Морети в момента е разследвана за множество предполагаеми престъпления, включително непредумишлено убийство по небрежност.

Управителят на бара, който в момента е под гаранция и носи електронна гривна, потвърди, че каската, захранвана с батерии, която мигала от зелено до розово, е била част от рекламна акция, предназначена да продава шампанско.

"Това са каски Dom Pérignon. Те са от нашия доставчик на шампанско и ние ги носим от време на време, когато сервираме шампанско", казва тя.

Със значително намалено зрително поле, Сиан не е могла да види как бенгалският огън е докосвал тавана, се казва в официалния доклад.

Софи Хаени, адвокат на опечаленото семейство на Сиан, твърди, че тя не е трябвало да обслужва масите. "Джесика Морети я помолила да слезе в сутерена, за да помогне на колегите си, предвид големия брой поръчани бутилки шампанско", казва Хаени.

"Сиан просто следваше дадените инструкции, вършеше работата си и го правеше в присъствието на мениджъра. Тя никога не беше информирана за опасността, свързана с тавана, и не беше преминала обучение по безопасност", посочва още тя.

И двамата собственици на бара твърдят, че Сиан им била като доведена дъщеря и сестра, което бе оспорено от родителите на жертвата.