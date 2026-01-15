Пробив: Мицотакис приема фермерите в понеделник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Срещата между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и представителите на фермерите ще се проведе в понеделник, 19 януари 2026 г. от 13 ч.

Фермерите приеха предложението на правителството за среща в състав от 25 представители от основните стачни комитети в страната (включително Тесалия, Македония и Крит) и 5 наблюдатели. Разговорите ще се проведат в официалната резиденция на премиера „Максимос" в Атина.

Като условие за провеждане на диалога, фермерите се съгласиха да не провеждат планирания голям митинг с трактори в центъра на Атина преди срещата.

Мицотакис подчерта, че диалогът ще бъде конструктивен само, ако националните пътища останат отворени. Към момента фермерите са вдигнали повечето блокади като „жест на добра воля".