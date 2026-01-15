ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пробив: Мицотакис приема фермерите в понеделник

Бойка Атанасова, Атина

2648
Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон Снимка: Антоанета Маскръчка

Срещата между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и представителите на фермерите ще се проведе в понеделник, 19 януари 2026 г. от 13 ч.

Фермерите приеха предложението на правителството за среща в състав от 25 представители от основните стачни комитети в страната (включително Тесалия, Македония и Крит) и 5 наблюдатели. Разговорите ще се проведат в официалната резиденция на премиера „Максимос" в Атина.

Като условие за провеждане на диалога, фермерите се съгласиха да не провеждат планирания голям митинг с трактори в центъра на Атина преди срещата.

Мицотакис подчерта, че диалогът ще бъде конструктивен само, ако националните пътища останат отворени. Към момента фермерите са вдигнали повечето блокади като „жест на добра воля".

Гръцки фермери на ГКПП Кулата-Промахон Снимка: Антоанета Маскръчка

