Лидери от Европа и света изразяват във видео предизборна подкрепа за Орбан

Партията ФИДЕС на унгарския премиер Виктор Орбан публикува видео, на което консервативни лидери от Европа и от други части на света подкрепят кандидатурата му за нов премиерски мандат на изборите в Унгария на 12 април, пишат италианските издания „Стампа", „Соле 24 оре", италианската агенция „Виста" и унгарското консервативно издание "Хънгериън консърватив".

Видеото съдържа колаж от кадри с изявления в подкрепа на Орбан, направени от италианския премиер Джорджа Мелони, лидер на управляващата италианска партия „Италиански братя", от премиера на Чехия Андрей Бабиш, от премиера на Израел Бенямин Нетаняху, от президентите на Аржентина и на Сърбия Хавиер Милей и Александър Вучич, от бившият полски премиер Матеуш Моравецки, който е настоящ председател на европарламентарното семейство „Патриоти за Европа", в което влиза партията на Орбан. Във видеото се появяват и италианският вицепремиер и министър на транспорта Матео Салвини, ръководител на крайнодясната партия „Лига", френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен, оглавяваща парламентарната група на крайнодясната партия „Национален сбор", испанският крайнодесен лидер Сантяго Абаскал, ръководещ партия „Вокс", Алис Вайдел, ръководителка на германската крайнодясна партия „Алтернатива за Германия" и Херберт Кикъл, лидер на австрийската крайнодясна Партия на свободата, предава БТА.

Във видеото Мелони, Нетаняху, Вучич, Моравецки говорят на английски, а останалите лидери на родните си езици. Видеото е с английски субтитри. Лидерите, появяващи се в него, изтъкват качествата, с които според тях се откроява Орбан, казват защо той трябва да бъде преизбран начело на Унгария и какво ще спечели от това Европа, споменават за усилията на европейските консерватори в борбата с незаконната миграция в Европа и за постигане на мир в Украйна, говорят за мира и сигурността в по-глобален план и за Европа на суверенните нации, която брани религиозните и културните си корени.

Те апелират, както те казват, към "унгарските патриоти" и ги призовават "да проявят мъдрост" по време на изборите на 12 април. Във видеото Орбан е наричан "гарант за суверенитета и свободата на европейските държави" и се изтъква, че той е ключова фигура зад укрепването на патриотичните политически сили в цяла Европа, обобщава унгарското консервативно издание „Хънгериън консърватив".

Във видеото се появява и американският актьор Роб Шнайдър, известен с консервативните си възгледи, който призовава унгарците да продължат да напредват по пътя в защита, както той казва, на „великата унгарска култура".

Тази широка демонстрация на международна подкрепа идва в момент, когато партията на Орбан обяви своите кандидати за 106-те едномандатни избирателни района за изборите през април. От общо 106 кандидати за депутатски места 41 са нови имена. Орбан и ФИДЕС се подготвят за най-значимите парламентарни избори от повече от десетилетие насам.

Опозиционният лидер Петер Мадяр - бивш съпруг на бившия министър на правосъдието Юдит Варга - бързо се утвърди като централна фигура в политиката в Унгария. Неговата партия ТИСА се превърна във втората по големина политическа сила в Унгария на европейските избори през 2024 г., като спечели тогава 29,6 процента от гласовете само четири месеца след влизането на Мадяр в политиката и на практика маргинализира традиционната опозиция в Унгария.

Сега тя представлява основно предизвикателство за управляващата партия на Орбан, коментира унгарското консервативно издание.