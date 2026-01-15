Двама загинаха в Тайланд при нов инцидент с кран на една и съща фирма

Строителен кран падна на естакада близо до столицата на Тайланд Банкок и уби двама души днес - ден след като кран падна върху влак в движение в североизточната част на страната, причинявайки смъртта на най-малко 32 човека, предаде Асошиейтед прес.

Работата по удължаването на магистралата "Рама 2" - главна пътна артерия към Банкок - стана печално известна със строителните си инциденти, някои от които фатални, посочва АП.

Кранът се срути в участък от естакадата в процес на изграждане в провинция Самут Сакон, премазвайки два автомобила, информира пресслужбата на тайландското правителство. Министърът на транспорта Фифат Ратчакитпракарн обяви официално по Канал 7 на тайландската телевизия, че жертвите са две.

Засега не е постъпила информация за други хора под падналия кран, пояснява АП. Мястото се смята за твърде опасно за достъп на екипи за издирване, каза Сухарт Тонгтенг, спасител от фондация "Руамкатаню". "На този етап все още не можем да кажем дали е вероятен друг подобен инцидент", заяви той, имайки предвид висящи стоманени плочи на обекта.

На мястото, където вчера дерайлира премазаният от кран влак, издирването на оцелели приключи, обяви губернаторът на провинция Након Ратчасима - Ануфонг Суксомнит. Предполага се, че трима пътници, обявени за изчезнали, са слезли от влака по-рано, но това все още се разследва.

Според властите в трите вагона на влака са пътували 171 души. Полицията все още събира доказателства и разпитва свидетели, като за момента не са повдигнати обвинения, отбеляза началникът на провинциалната полиция Наронгсак Промта пред репортери. Министерството на външните работи на Южна Корея съобщи, че сред загиналите е южнокорейски гражданин на около 35 години.

Проектът за високоскоростна железопътна линия, по която се разигра вчерашната трагедия,, е свързан с плана за свързване на Китай с Югоизточна Азия по инициативата на Пекин "Един пояс, един път", пояснява АП, цитирана от БТА.

През август 2024 г. железопътен тунел по планирания маршрут, също в Након Ратчасима, се срути, убивайки трима работници.

Анан Понимденг, управител на Държавните железници на Тайланд, заяви, че изпълнителят на проекта е концернът "Италианско-тайландско развитие" (Italian-Thai Development), като китайска компания е отговорна за проектирането и строителния надзор.

В изявление, публикувано на уебсайта на компанията, известна още като "Италтай" (Italthai), се изказват съболезнования на близките на жертвите и се съобщава, че фирмата ще изплати обезщетения на семействата на загиналите и ще покрие разходите за болничното лечение на ранените.

Министърът на транспорта на Тайланд обяви, че "Италтай" е главният изпълнител и на проекта за магистралата на днешния инцидент, въпреки че участват и няколко други компании. Китайски фирми участват и в двата проекта.

Говорителката на външното министерство на Китай Мао Нин каза вчера, че правителството в Пекин е наясно с железопътния инцидент и е изказало съболезнования.