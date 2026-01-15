Лондон внимателно обмисля отговора си, след като Москва изгони британски дипломат

Британското правителство заяви, че „внимателно обмисля“ отговора си, след като Русия обяви, че гони британски дипломат, за когото твърди, че е офицер под прикритие от британските разузнавателни служби, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това не е първият път, когато Кремъл отправя злонамерени и неоснователни обвинения срещу наши служители“, се казва в изявление на външното министерство. „Атаките срещу британски дипломати са израз на отчаяние. Подобни действия нарушават фундаменталните условия за функционирането на дипломатическите мисии“, добавиха те.

Руската федерална служба за сигурност, основният наследник на КГБ от съветската епоха, назова името на британския дипломат Дейвис Гарет Самюъл, роден през 1980 г. и заяви, че той е работил за британската шпионска служба, под прикритието на длъжността втори секретар по административно-стопанските въпроси. Той е получил срок от две седмици да напусне Русия.