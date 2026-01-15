ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военни от Европа пристигат в Гренландия, след като...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22097477 www.24chasa.bg

Лондон внимателно обмисля отговора си, след като Москва изгони британски дипломат

2620
СНИМКА: Pixabay

Британското правителство заяви, че „внимателно обмисля“ отговора си, след като Русия обяви, че гони британски дипломат, за когото твърди, че е офицер под прикритие от британските разузнавателни служби, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

 „Това не е първият път, когато Кремъл отправя злонамерени и неоснователни обвинения срещу наши служители“, се казва в изявление на външното министерство. „Атаките срещу британски дипломати са израз на отчаяние. Подобни действия нарушават фундаменталните условия за функционирането на дипломатическите мисии“, добавиха те.

Руската федерална служба за сигурност, основният наследник на КГБ от съветската епоха, назова името на британския дипломат Дейвис Гарет Самюъл, роден през 1980 г. и заяви, че той е работил за британската шпионска служба, под прикритието на длъжността втори секретар по административно-стопанските въпроси. Той е получил срок от две седмици да напусне Русия.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега