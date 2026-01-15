Броят на незаконните мигранти в ЕС е намалял през 2025 г., но ситуацията по границите е несигурна

Засечените случаи на нерегламентирано преминаване на външните граници на ЕС са намалели с над една четвърт (26%) през 2025 г. – до близо 178 000. Това е по-малко от половината от общия брой, отчетен през 2023 г., и най-ниското ниво от 2021 г. насам, сочат данни на Фронтекс - Европейската агенция за гранична и брегова охрана.

Макар спадът да е значимо развитие, Фронтекс предупреждава, че ситуацията по европейските граници остава несигурна. Миграционният натиск може бързо да се пренасочва между различни маршрути под влияние на конфликти, нестабилност и мрежи за трафик на хора. Европейският съюз вече се сблъсква и с опити на враждебни фактори да използват миграционните потоци като средство за оказване на натиск върху външните му граници.

Погледнато напред, 2026 г. ще бъде ключова за управлението на границите в Европа. През юни ще влезе в пълна сила Пактът на ЕС за миграцията и убежището, което ще отбележи най-мащабната реформа на европейската миграционна и убежищна система от години. Това ще съвпадне и със съществени промени в граничното управление, включително пълното въвеждане на Системата за влизане/излизане и планираното стартиране на Европейската система за информация и разрешение за пътуване по-късно през годината.

Ако не настъпи сериозна геополитическа ескалация в непосредственото съседство на ЕС, нерегламентираната миграция към Европа по суша и море може да продължи низходящата тенденция, наблюдавана от 2023 г. насам. Това ще зависи от устойчивото сътрудничество със страните на произход и транзит, както и от готовността на Европа да реагира на внезапни промени.

През 2025 г. Централно-средиземноморският маршрут остава най-активният път за навлизане в ЕС, като нивата на засичане са като цяло сходни с тези през 2024 г. Отплаванията от Либия продължават да бъдат ключов фактор, оформящ движенията към Италия.

По Източно-средиземноморския маршрут засичанията като цяло намаляват, продължавайки низходящата тенденция. В рамките на този маршрут обаче един коридор се откроява: преминаванията от източна Либия към остров Крит са се утроили, което показва колко бързо може да се измести натискът, дори когато общата регионална картина сочи спад. По маршрута Западна Африка се наблюдава най-рязък спад – около две трети по-малко засичания, вследствие на силно намалели отплавания от Мавритания, Мароко и Сенегал.

По Западно-балканския маршрут също е отчетен значителен спад, подкрепен от засилени мерки за сигурност и тясно сътрудничество с Фронтекс, който има присъствие в региона. Това включва стартирането на нова съвместна операция на Фронтекс в Босна и Херцеговина през ноември 2025 г., която засилва оперативната подкрепа на терен. В същото време по Западно-средиземноморския маршрут е отчетено увеличение на засичанията, основно свързано с по-голям брой отплавания от Алжир.

Опитите за напускане към Обединеното кралство през Ламанша – включително както успешно достигналите, така и предотвратените – остават приблизително на нивата от 2024 г.

По всички маршрути трите най-често засичани националности през 2025 г. са били граждани на Бангладеш, Египет и Афганистан. Либия остава основната страна на отплаване за почти всички основни националности, при които е отчетен ръст, което подчертава продължаващата ѝ централна роля в движенията към Европа през Централното Средиземноморие.

Фронтекс работи в тясно сътрудничество с националните власти чрез съвместни операции, въздушно и морско наблюдение, техническа подкрепа и споделяне на ситуационна осведоменост. Сътрудничеството с партньорски страни извън ЕС също играе важна роля, особено в Западните Балкани, където по-тясното оперативно взаимодействие е помогнало за намаляване на натиска и за разстройване на мрежите за трафик.

По море рисковете остават изключително високи, като престъпни мрежи за трафик често принуждават хората да поемат по опасни маршрути с претъпкани и негодни за плаване лодки. По оценки на Международната организация по миграция най-малко 1 878 души са загинали в Средиземно море през 2025 г., в сравнение с 2 573 през предходната година. Самолетите и корабите на Фронтекс подпомагат националните власти, като засичат лодки в бедствие и споделят тази информация в реално време, с цел подобряване на ситуационната осведоменост и готовността за търсене и спасяване.