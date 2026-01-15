Кремъл: САЩ не са отговорили предложението ни за неформално удължаване на договора СТАРТ

Кремъл заяви днес, че САЩ не са отговорили на предложението на президента Владимир Путин да удължат неофициално с една година разпоредбите на последния останал договор за ядрени оръжия между Москва и Вашингтон, договора Нов СТАРТ, който изтича след три седмици, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на въпрос за коментарите на американския президент Доналд Тръмп, който заяви, че вместо това иска по-амбициозен договор за контрол над ядрените оръжия, който да включва Китай – нещо, към което Пекин досега не е проявил интерес. Подобен договор е необходим, но постигането му е сложен и продължителен процес, подчерта говорителят.

Песков добави, че Русия е съгласна с мнението на американския президент Доналд Тръмп, че украинският президент Володимир Зеленски, а не Русия, пречи на потенциално мирно споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Оценката на Тръмп, направена в интервю за Ройтерс, контрастира с тази на европейските съюзници, които смятат, че Москва няма голям интерес от прекратяване на войната в Украйна, пише БТА.

Ситуацията за режима в Киев се влошава всеки ден, подчерта Песков. Той отказа да потвърди или опровергае твърденията, че Кремъл е готов да приеме разполагането на миротворчески сили в Украйна, ако в него влязат сили от Китай и Глобалния Юг.

Говорителят на Кремъл заяви също, че Русия ще посрещне пратеника на Белия дом Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп, Джаред Къшнър, след като бъде договорена дата за посещението.

Песков добави, че смъртта на девет новородени бебета в сибирска болница е трагедия и че е важно да се предприемат мерки, за да се гарантира, че подобен инцидент няма да се повтори в бъдеще. Бебетата са починали по време на дългите новогодишни празници в Русия в болница в Новокузнецк - град с половин милион жители в Южен Сибир, и държавните следователи са започнали разследване.