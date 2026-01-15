По искане на САЩ Съветът за сигурност на ООН ще обсъди протестите в Иран

Съветът за сигурност на ООН насрочи извънредно заседание по искане на САЩ, за да обсъди протестите в Иран, въпреки че президентът Доналд Тръмп не даде яснота какви мерки ще предприеме Вашингтон срещу Ислямската република, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Техеран изглежда направи помирителни изявления в опит да успокои ситуацията, след като Тръмп заплаши да предприеме действия, за да спре по-нататъшните убийства на протестиращи, включително екзекуцията на всеки, задържан по време на потушаването на протестите в цялата страна.

Потушаването на демонстрациите в Иран е довело до смъртта на най-малко 2615 души, съобщи Новинарска агенция на активистите за правата на човека (HRANA), американска неправителствена организация. Броят на жертвите надхвърля този от всички други протести или безредици в Иран през последните десетилетия и напомня хаоса от Ислямската революция в страната през 1979 г.