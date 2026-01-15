Макрон: Франция ще засили военното си присъствие в Гренландия

Франция разположи първа група военнослужещи в автономната датска територия Гренландия в рамките на европейска военна мисия и в близките дни ще изпрати и други от състава на сухопътните, военновъздушните и военноморските си сили, заяви днес френският президент Еманюел Макрон, цитиран от Франс прес.

"Франция и европейците трябва да продължат да бъдат там, където интересите им са застрашени, без да се стига до ескалация, но безкомпромисни по отношение на зачитането на териториалната цялост и суверенитет", каза френският лидер по време на новогодишното си обръщение към френските въоръжени сили във военновъздушната база в Истър, близо до Марсилия. Той допълни, че ролята на Франция е "да бъде на страната на една суверенна държава, за да защити нейната територия".

Тази сутрин Макрон свика извънредно заседание на Съвета по отбрана, за да обсъди заявеното от американския президент Доналд Тръмп намерение да придобие Гренландия, както и насилственото потушаване на националните протести в Иран, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.