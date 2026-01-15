Астронавти се върнаха на Земята след медицинска евакуация от космическата станция (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима астронавти, евакуирани от Международната космическа станция, се приземиха обратно на Земята, след като престоят им в космоса бе съкратен с един месец заради медицински проблем.

Капитанът на екипажа, астронавтът на НАСА Майк Финке, излезе първи от кораба, усмихнат и леко нестабилен на краката си, преди да легне на носилка, както изискват стандартните процедури, разказва Би Би Си.

След него излезе Зена Кардман от НАСА, японецът Кимия Юи и космонавтът Олег Платонов, които помахаха и се усмихнаха на камерите.

„Толкова е хубаво да сме отново у дома!", заяви Кардман.

Това е първият случай, в който астронавти са евакуирани по здравословни причини, откакто станцията е изведена в орбита около Земята през 1998 г.

Екипът, известен като Crew-11, ще премине медицински прегледи, преди да бъде транспортиран по суша след приводняването край бреговете на Калифорния.

На пресконференция след кацането администраторът на НАСА Джаред Айзъкман заяви, че болният астронавт в момента е „добре" и в „добро настроение".

Съдейки по предишни изявления на НАСА относно здравето на астронавти, е малко вероятно самоличността на болния член на екипажа или подробности за заболяването му да бъдат оповестени публично.

Управлението на МКС е предадено на руския космонавт Сергей Куд-Сверчков и още двама членове на екипажа.

Астронавтите пристигнаха на станцията на 1 август с очакването да изкарат стандартен престой от шест месеца и половина. Те трябваше да се върнат на Земята в средата на февруари.

Миналата седмица планираната разходка в открития космос на Финке и Кардман беше отменена в последния момент. Няколко часа по-късно НАСА съобщи, че член на екипажа се е разболял.

„Чувството е горчиво-сладко", каза Финке, когато на 12 януари предаде „ключовете" на МКС на Куд-Сверчков.

В публикация в социалните мрежи той подчерта, че всички членове на екипажа на борда са „стабилни, в безопасност и добре обгрижвани".

Обикаляйки Земята на височина от около 400 км, Международната космическа станция прави 16 обиколки на планетата всеки ден и се движи със скорост от над 28 000 км в час.

Тя се управлява от пет космически агенции и провежда разнообразни научни изследвания за космоса и влиянието на микрогравитацията върху хора, животни и растения. На борда има частично медицинско оборудване, а астронавтите са обучени да се справят с леки здравословни проблеми, но на станцията няма лекар.

Евакуацията беше сериозен тест за процедурите на НАСА при медицински инциденти.

По всичко личи, че тестът е бил успешен, макар че могат да възникнат въпроси доколко агенцията би могла да реагира, ако астронавтът беше получил спешно и животозастрашаващо състояние.

Ранното заминаване оставя МКС с минимален екипаж от само трима души – астронавтът на НАСА Крис Уилямс и космонавтите Куд-Сверчков и Сергей Микаев, докато през февруари пристигнат още четирима.

„Въпреки всички промени и трудности, ние ще вършим работата си на борда на МКС, ще изпълняваме всички научни и поддържащи задачи, каквото и да се случи", каза Куд-Сверчков в понеделник. След това той даде първата си заповед – групова прегръдка. Инцидентът е безпрецедентен в 26-годишната история на постоянно обитаваната станция.

Космически мисии са приключвали по-рано по здравословни причини само още два пъти.

С нарастването на броя на хората, пътуващи в космоса – включително туристи и при евентуално заселване на Луната или дори Марс – експертите смятат, че в бъдеще лекари ще трябва да участват в космическите мисии.