Навроцки: Поляците никога няма да изоставят беларусите по пътя им към свободата

Полша ще остане непоколебима в подкрепата си за беларусите, стремящи се към независимост, заяви полският президент Карол Навроцки пред Светлана Тихановска, лидер на беларуската опозиция, предаде полската новинарска агенция ПАП.

Навроцки се срещна с Тихановска и представители на беларуската диаспора на прием в двореца „Белведер“ във Варшава.

Той подчерта, че народът на Полша, който дълбоко цени свободата, независимостта и суверенитета, се стреми да демонстрира подобни ценности и към своите приятели.

„Бих искал да благодаря на всички свободни беларуси за упоритостта им по този труден път, който изисква огромни жертви“, каза Навроцки на присъстващите, потвърждавайки ангажимента си да подкрепя усилията за освобождаване на търсещите свобода беларуси, държавни в затвора от режима на президента Александър Лукашенко.

„Вие се намирате на дълъг път към свободата и Полша никога няма да ви остави сами по този път“, каза Навроцки, добавяйки, че по въпроса има консенсус между полския президент и правителство.

Тихановска каза, че за беларусите Полша е олицетворение на сила, свобода и независимост, държава, която служи на своите граждани, а не на чужда империя.

„Това е точно Беларус, която искам да видя“, заключи тя, цитирана от БТА.

Според беларуската опозиция и организации за правата на човека, в страната все още има около 1300 политически затворници. Много от тях бяха арестувани след масовите протести срещу официалните резултати от президентските избори през 2020 г., които според опозицията и международните наблюдатели са били манипулирани.