Военни от Европа пристигат в Гренландия, след като Тръмп заяви, че САЩ иска острова

15-членен френски военен контингент пристигна в столицата на Гренландия Нуук, след като няколко европейски държави изпратиха войници там като част от така наречената разузнавателна мисия.

Разполагането на войските, в което ще участват и военни от Германия, Швеция, Норвегия, Холандия и Великобритания, се случва, докато американският президент Доналд Тръмп продължава да отстоява териториалните си претенции към арктическия остров, който е полуавтономна част от Дания, съобщи Би Би Си.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че първоначалният контингент скоро ще бъде подсилен със сухопътни, въздушни и морски сили.

Висшият дипломат Оливие Поавър д'Арвор разглежда мисията като изпращане на силен политически сигнал.

"Това е първото учение... ще покажем на САЩ, че НАТО е тук", заяви той.

Трансферът на военнослужещите се осъществява след като външните министри на Дания и Гренландия посетиха Вашингтон за среща с вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс в сряда.

След срещата датският външен министър Ларс Локе Расмусен заяви, че макар разговорите да са били конструктивни, между двете страни остава фундаментално несъгласие, а по-късно критикува офертата на Тръмп да купи Гренландия.

Тръмп, от своя страна, удвои усилията си да постави Гренландия под контрола на САЩ, като заяви пред репортери в Овалния кабинет: „Имаме нужда от Гренландия за националната сигурност". Въпреки че не изключи употребата на сила, в сряда късно вечерта той заяви, че смята, че може да се постигне споразумение с Дания.

„Проблемът е, че Дания не може да направи нищо, ако Русия или Китай решат да окупират Гренландия, но ние можем да направим всичко. Вие разбрахте това миналата седмица с Венецуела", добави той.

Полският министър-председател Доналд Туск заяви, че Полша не планира да се присъедини към европейското военно разполагане в Гренландия, но предупреди, че всяка военна интервенция на САЩ там би била политическа катастрофа.

„Конфликт или опит за анексиране на територията на член на НАТО от друг член на НАТО би бил краят на света, какъвто го познаваме – и който в продължение на много години гарантираше нашата сигурност", заяви Туск.

Междувременно руското посолство в Белгия изрази сериозна загриженост от събитията в Арктика, като обвини НАТО, че изгражда военно присъствие там под фалшивия претекст за нарастваща заплаха от Москва и Пекин.

Въпреки това, европейското разполагане на НАТО се състои само от няколко десетки души като част от съвместни учения, ръководени от Дания и наречени „Операция Арктическа издръжливост". Въпреки че има силен символичен характер, не стана ясно колко дълго ще останат там.

Германия изпрати в четвъртък транспортен самолет A400M до Нуук с контингент от 13 войници, въпреки че официални представители заявиха, че те ще останат в Гренландия само до събота.

Датски представители на отбраната заявиха, че са решили съвместно с правителството на Гренландия да увеличат военното присъствие около Гренландия в следващия период, за да подсилят присъствието на НАТО в Арктика в полза на европейската и трансатлантическата сигурност.

В новогодишното си обръщение към френските въоръжени сили Макрон заяви, че европейците носят специална отговорност към Гренландия, тъй като тази територия принадлежи на Европейския съюз и е един от техните съюзници в НАТО.

САЩ вече имат военна база в Гренландия, в която понастоящем работят до 150 души. Те имат възможност да докарат много по-голям брой войници съгласно съществуващите споразумения с Копенхаген. Но инициативата, водена от Дания, се разглежда като сигнал към администрацията на Тръмп, че европейските й съюзници също имат интерес от сигурността в Арктика и Северния Атлантик.

Шведският министър-председател заяви, че шведски военни офицери са били изпратени в столицата на Гренландия в сряда. Бяха изпратени и двама норвежки войници, един британски военен офицер и един холандски военноморски офицер.

Даунинг Стрийт заяви, че Обединеното кралство споделя загрижеността на президента Тръмп относно сигурността на Далечния север и че разполагането на войски включва засилване на военните учения, за да се възпрепятстват руската агресия и китайската активност.

Датският министър-председател Мете Фредериксен заяви в четвъртък, че отбраната и защитата на Гренландия са обща грижа за цялата НАТО.

Датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен заяви, че намерението е да се поддържа военно присъствие на ротационен принцип, с цел да се постигне по-постоянно военно присъствие на острова, като чуждестранни съюзници участват в учения и тренировъчни дейности.

Копенхаген оспори обосновката на Тръмп за желанието му да контролира Гренландия. Външният министър Расмусен заяви в сряда, че няма непосредствена заплаха от Китай или Русия, с която Дания и Гренландия да не могат да се справят, въпреки че до известна степен споделя американските опасения за сигурността.

Делегация на САЩ, водена от Демократическата партия, ще посети Дания в петък за разговори с датски депутати.

Расмусен говори заедно с външния министър на Гренландия след разговори с Ванс и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в сряда.

„Амбицията на президента е на масата", заяви датският дипломат пред Fox News. „Разбира се, имаме свои червени линии. Това е 2026 г., търгувате с хората, но не правите търговия с тях".

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен заяви тази седмица, че територията е в средата на геополитическа криза и че ако от неговия народ бъде поискано да направи избор, той ще избере Дания пред САЩ.

„Гренландия не иска да бъде собственост на Съединените щати. Гренландия не иска да бъде управлявана от Съединените щати. Гренландия не иска да бъде част от Съединените щати", подчерта той.