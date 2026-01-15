ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ са задържали още един танкер, свързан с Венецуела

САЩ са задържали още един танкер, свързан с Венецуела, съобщиха днес двама представители на американските власти, цитирани от Ройтерс и БТА. 

Това стана малко преди планираната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо.

Това е шестият подобен танкер, задържан през последните седмици - всички те са превозвали, сега или в миналото, венецуелски петрол.

Представителите, които съобщиха новината пред Ройтерс, казаха само, че конфискацията е извършена в Карибския регион, без да посочат името на кораба.

