ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скиорката със синдром на Даун Радена Ангелова с по...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22098130 www.24chasa.bg

Външният министър на Иран: Ще се защитим срещу всяка чужда заплаха

1976
Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Иран ще се защити „срещу всяка чуждестранна заплаха“, съобщи днес външният министър на страната Абас Арагчи пред саудитския си колега, в момент, когато Вашингтон не изключва военни действия в отговор на потушаването на протестите от Техеран, предаде Франс прес.

В телефонен разговор със саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан Арагчи заяви „значимостта на международното осъждане на всяка външна намеса във вътрешните работи на страните в региона“, става ясно от публикация в приложението „Телеграм“.

Официалната саудитска новинарска агенция СПА потвърди за обаждането, посочвайки, че двамата външни министри са обсъдили „начини за укрепване“ на сигурността в региона, съобщи БТА. 

Иранският външен министър Абас Арагчи Снимка: Екс/@IranianWoman

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега