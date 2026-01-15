Външният министър на Иран: Ще се защитим срещу всяка чужда заплаха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иран ще се защити „срещу всяка чуждестранна заплаха“, съобщи днес външният министър на страната Абас Арагчи пред саудитския си колега, в момент, когато Вашингтон не изключва военни действия в отговор на потушаването на протестите от Техеран, предаде Франс прес.

В телефонен разговор със саудитския външен министър принц Фейсал бин Фархан Арагчи заяви „значимостта на международното осъждане на всяка външна намеса във вътрешните работи на страните в региона“, става ясно от публикация в приложението „Телеграм“.

Официалната саудитска новинарска агенция СПА потвърди за обаждането, посочвайки, че двамата външни министри са обсъдили „начини за укрепване“ на сигурността в региона, съобщи БТА.