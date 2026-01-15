Португалия временно затваря посолството си в Техеран

Правителството на Португалия обяви, че временно затваря посолството си в Техеран поради напрегнатата обстановка в Иран, и препоръча на гражданите си да не пътуват до Ислямската република, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

По данни на португалското Външно министерство осем португалски граждани са напуснали Иран, а други се подготвят да го направят поетапно в рамките на поверителни процедури по съображения за сигурност. Още десет португалци, сред които седем с двойно гражданство, са избрали да останат в страната.

Лисабон извика иранския посланик в Португалия преди два дни, за да осъди насилственото потискане на демонстрациите срещу режима в Ислямската република и да призове за спазване на правата на иранските граждани.

Португалският външен министър Пауло Ранжел заяви в социалната мрежа "Екс", че след консултации с партньорите от Европейски съюз Португалия е готова да "засили санкциите срещу Иран".