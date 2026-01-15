Испания разби мрежа за трафик на кокаин, свързана с "Балканския картел"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанската полиция съобщи днес, че е разбила голяма мрежа, свързана с „Балканския картел“, който доставя кокаин от Колумбия за Испания, като е арестувала 30 души и е конфискувала 2,5 тона бяло прахообразно вещество, предаде Франс прес.

„Разбити са три престъпни организации, свързани с Балканския картел, специализиран в широкомащабен трафик на кокаин“, каза полицията в изявление, посочвайки името на групата, редовно сочена за една от основните международни групировки, свързани с наркотрафик.

Операцията доведе до ареста на 30 души и конфискуването на 2,475 кг кокаин и няколко оръжия по време на 19 обиска, заяви полицията.

Разследването, което започна през есента на 2024 г. след конфискацията на 88 кг кокаин в автомобил в Андалусия, разкри ролята на всяка от трите групировки, използвали техниката за „оставяне“ в открито море – при която пакети с наркотици се изхвърлят във водата, а след това се прибират от малки лодки, съобщи БТА.

От няколко години криминални групировки от Балканите са се специализирали в транспортирането и доставките на кокаин в Европа.

Испания е смятана за една от основните страни, през които южноамерикански кокаин влиза на Стария континент, а наркотрафикантите често са обект на полицейски операции.

В понеделник полицията съобщи за конфискуването на близо десет тона кокаин от морето – „най-голямата конфискация“, осъществена по този начин. Тринадесет души бяха арестувани по време на операцията.