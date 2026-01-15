Забраната за ползване на социални мрежи под 16 г. в Австралия е засегнала 4,7 млн. акаунта

Компаниите, управляващи социалните медии, са деактивирали близо 5 милиона акаунта на австралийски тийнейджъри, само месец, след като в сила влезе първата по рода си в света забрана за лица под 16 години, съобщи интернет регулаторът на страната, цитиран от Ройтерс и БТА. Това е знак, че мярката е имала бърз и мащабен ефект.

Независимият държавен регулаторен орган в Австралия, който отговаря за безопасността, най-вече за деца и младежи (eSafety Commissioner), съобщи, че платформите досега са премахнали около 4,7 милиона акаунта на лица под 16 години заради закон, който влезе в сила на 10 декември. Някои платформи бяха обявили, че ще започнат да закриват засегнатите акаунти още в седмиците преди крайния срок.

Тези данни са първата правителствена информация за начина, по който се спазва закона и показват, че платформите предприемат значителни стъпки, за да се съобразят с нормативната уредба, която може да доведе до глоби до 49,5 милиона австралийски долара (33 милиона щатски долара) при неспазване, но не носи отговорност за децата или техните родители.

Броят на закритите акаунти е значително по-висок от предварителните оценки преди приемането на закона и се равнява на повече от два акаунта за всяко австралийско дете на възраст между 10 и 16 години, според данни за населението. „Мета“ (Meta) обяви по-рано, че е премахнала около 550 000 акаунта на непълнолетни от „Инстаграм“ (Instagram), „Фейсбук“ (Facebook) и „Тредс“ (Threads).

Правилото за минимална възраст се прилага също за „ЮТюб“ (YouTube) на „Гугъл“ (Google), „ТикТок“ (TikTok), „Снапчат“ (Snapchat) и „Екс“ (X) на Илон Мъск. „Редит“ (Reddit) обяви, че спазва закона, но същевременно съди правителството с цел отмяна на забраната. Правителството подчерта, че ще защитава позицията си.

„Ясно е, че регулаторните насоки на органа за електронна безопасност и взаимодействието с платформите вече водят до значими резултати“, заяви комисар Джули Инман Грант в изявление.

Тя добави, че някои акаунти на непълнолетни все още остават активни и е твърде рано да се говори за пълно спазване на закона. Всички компании, които първоначално бяха обхванати от забраната, са заявили, че ще я спазват.

Инман Грант посочи, че въвеждането на ефективни проверки на възрастта ще отнеме време, но обратната връзка от доставчиците на решения за удостоверяване на възрастта — обикновено външни софтуерни компании, наети от платформите-показва, че въвеждането в Австралия е протекло гладко, подпомогнато от обществена информационна кампания преди забраната.

Някои по-малки приложения за социални медии съобщиха за рязък ръст на свалянията в Австралия в периода преди въвеждането на мярката през декември, а регулаторният орган обяви, че ще следи т.нар. миграционни тенденции. Според регулатора обаче първоначалните пикове в свалянията не са се превърнали в устойчиво използване.

Проучване с участието на експерти в областта на психичното здраве ще проследява дългосрочното въздействие на забраната в продължение на няколко години.