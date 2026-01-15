Разследват производителите на Лабубу, експлоатирали работници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Организация за защита на трудовите права твърди, че е открила доказателства за експлоатация на работници в китайска фабрика, която произвежда популярните кукли Лабубу.

China Labor Watch (CLW) – неправителствена организация със седалище в САЩ, заявява, че нейно разследване е установило, че един от доставчиците на Pop Mart е карал служителите да работят прекомерно извънредно, да подписват празни или непопълнени договори и не им е предоставял платен отпуск.

Пухкавите кукли Лабубу станаха изключително популярни по света през последните години и са най-известни с това, че се продават в т.нар. „слепи кутии", при които купувачът не знае каква фигурка получава, докато не я отвори.

Pop Mart заяви пред Би Би Си, че разследва твърденията. Базираната в Пекин компания за играчки посочи, че оценява предоставената информация и че ще изиска „категорично" от фирмите, които произвеждат нейните продукти, да коригират практиките си, ако обвиненията се окажат верни.

От компанията добавят, че извършват редовни одити на своите доставчици, включително ежегодни независими проверки от международно признати инспектори.

Неправителствената организация съобщи в доклада си, че е провела задълбочено разследване във фабриката Shunjia Toys Co Ltd в южната китайска провинция Гуандун.

От организацията посочват още, че нейните изследователи са провели 51 лични интервюта с работници от фабриката, за да обсъдят набирането на персонал, договорите и условията на труд.

Фабриката е „ключово производствено съоръжение" за играчките на Pop Mart и в нея работят над 4 500 души.

Организацията е открила трудови проблеми в завода на Shunjia Toys Co Ltd в окръг Синфън, включително незаконен извънреден труд, неясни договорни практики и липса на обучение и защита по безопасност.

Не е установен детски труд, но фабриката е наемала 16-годишни работници, които са били подложени на същите условия като възрастните, без специалната грижа, изисквана от китайското законодателство пише още в доклада.

Организацията призова Pop Mart да предприеме „незабавни действия" за справяне с проблемите във веригата си на доставки. Според нея компанията трябва да компенсира засегнатите работници и да гарантира, че производството ѝ спазва китайските трудови закони и международно признатите трудови стандарти.

Подобни съоръжения, наричани производители по поръчка (ОЕМ), изработват продукти според цените и производствените графици, определени от клиента.

„В резултат на това условията на труд в OEM фабриките са тясно свързани с практиките на марките при възлагане на производството", заявяват от неправителствената организация.

Лабубу – измислени създания, наподобяващи елфи с редица остри зъби, станаха изключително популярни. Манията доведе до дълги опашки пред магазини по целия свят.

Подкрепата от знаменитости като Ким Кардашиян и Лиса от кей-поп групата Blackpink помогна на Pop Mart да се превърне във водещ търговец на играчки.