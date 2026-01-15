Тръмп заплаши да използва армията, за да потуши протестите в Минеаполис

Американският президент Доналд Тръмп заплаши да използва Закона срещу бунтовническата дейност (закон от 1807 г., позволяващ на американските президенти да мобилизират определени формирования от въоръжените сили при извънредни ситуации - бел. ред), за да изпрати армията в Минесота, на фона на ескалиращото напрежение заради разполагането на служители на имиграционните власти в най-многолюдния град на щата - Минеаполис, превърнал се в сцена на ежедневни сблъсъци, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Ако корумпираните политици в Минесота не се подчинят на закона и не обуздаят професионалните агитатори и метежници, нападащи патриотите от Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE), които просто си вършат работата, ще приложа ЗАКОНА ЗА ВЪСТАНИЯТА", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Заплахата на Тръмп в социалните медии идва часове след като служител на американските имиграционни власти стреля и рани венецуелски гражданин, опитал се да избегне пътна проверка в американския град Минеаполис, и една седмица след убийството от имиграционен служител на жена в същия град.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, което е натоварено с изпълнението на наредените от президента Доналд Тръмп действия срещу незаконната имиграция, обяви, че до стрелбата се е стигнало, след като федерален служител е бил нападнат с метла и лопата за сняг. Полицаят е произвел изстрелите, след като се е стигнало до физическа схватка с венецуелеца, за когото Министерството твърди, че пребивава в САЩ нелегално.