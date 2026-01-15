ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Войски на западните страни в Украйна са неприемливи за Москва

Мария Захарова СНИМКА: Х/@SprinterFamily

Русия смята за неприемливо западните държави да разположат войски в рамките на евентуално бъдещо мирно споразумение за Украйна и всеки такъв войник ще бъде считан от Москва за легитимна цел, заяви днес външното министерство в Москва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Говорителката на дипломатическото ведомство Мария Захарова заяви, че западните сили като Великобритания знаят "много добре, че разполагането на такива сили е неприемливо за Русия, но са настоявали за това в проектопредложенията за мир, в опит да подкопаят процеса".

"Напълно наясно с неприемливостта на такъв сценарий за Русия, британците го използват като още едно средство за подкопаване на мирния процес", заяви Захарова пред репортери.

"Всякакви чуждестранни войски в Украйна ще се считат за легитимни цели за руските въоръжени сили. Британският компонент няма да бъде изключение."

Захарова също така подчерта, че планът на Великобритания да помогне на Украйна да разработи балистична ракета "Найтфол" не е стъпка към мира.

Лондон обяви план за бързо разработване на балистични ракети с наземно базиране за Украйна, за да подкрепи военните усилия на Киев срещу Русия, припомня Ройтерс.

Говорителката на руското външно министерство също така подчерта, че е неприемливо Западът да продължава да твърди, че Москва и Пекин заплашват Гренландия, и заяви, че кризата около територията показва непоследователността на Запада в прилагането на така наречения "базиран на правила" ред.

"Първо излязоха с идеята, че има агресори, а след това, че са готови да защитят някого от тези агресори", заяви Мария Захарова във връзка с действията на Запада по отношение на Гренландия.

Настоящата ситуация, каза тя, "показва с особена острота несъответствието на така наречения "световен ред, основан на правила", който се изгражда от Запада".

"Ние подкрепяме позицията на Китай относно неприемливостта на позоваването на определени дейности на Русия и Китай около Гренландия като причина за настоящата ескалация", подчерта Захарова.      

 

