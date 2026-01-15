Арестуваха български ало измамник в Гърция

Българин, участвал в телефонна измама, бе арестуван в Гърция. Служители на полицейското управление в Ираклия, в сътрудничество със служители на отдела за паспортен контрол на граничния преход Промахон, са разкрили телефонна измама срещу 87-годишна жена, извършена миналия декември в района на Серес. Образувано е дело срещу 62-годишен мъж от България, съобщават гръцките медии.

Според полицията, по обяд на 26 декември 2025 г. , съучастник се обадил на стационарния телефон на възрастната жена, преструвайки се на лекар и поискал пари, за да може дъщеря ѝ да се подложи на спешна операция.

Според информация, измамниците са поискали сумата от 40 000 евро, а когато възрастната жена е отговорила, че има само 2000 евро, те са се съгласили на по-малката сума. Така те успели да изнудят от нея 2000 евро, която била получена от българина. Полицията конфискувала превозно средство, което било негова собственост. Полицейското разследване продължава както за установяване на съучастника му, така и за установяване на евентуалното им участие в други подобни престъпни деяния.

Образуваното дело ще бъде предадено на първоинстанционния прокурор на Серес.