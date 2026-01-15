Имамоглу обжалва отмяната на университетската му диплома пред турски съд

Бившият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който бе арестуван и отстранен от поста си през март м.г. заради обвинения в корупция, днес бе изслушан от турски съд във връзка с жалбата му срещу отмяната на университетската му диплома, съобщи в. „Биргюн“.

През март 2025 г. Истанбулският университет анулира дипломата на Имамоглу, посочвайки нередности по време на прехвърлянето му от университет в Северен Кипър. Малко след това турската прокуратура започна разследване срещу него по обвинения във фалшифициране на документи, като поиска до осем години и девет месеца затвор и налагане на забрана за политическа дейност на Имамоглу. Следващото заседание по това дело е насрочено за 16 февруари, пише БТА.

Днес Имамоглу за пръв път бе изслушан от съда във връзка с подадена от него жалба срещу решението на Истанбулския университет. По време на заседанието бившият кмет на Истанбул определи отменянето на дипломата му като „опит за изпълнение на политически директиви през съдебната система“ и отрече наличието на нередности при процеса на прехвърлянето му.

В края на днешното заседание, на което присъства и Йозгюр Йозел, лидерът на Народнорепубликанската партия (НРП), чийто член е и Имамоглу, съдебният състав обяви, че ще излезе с решение относно жалбата на Имамоглу в срок от 15 дни. Същевременно Прокуратурата на истанбулския район Бакъркьой съобщи, че е започнала служебно разследване във връзка с възникнала преди днешното изслушване ескалация на напрежението между жандармеристи и желаещи да присъстват в съдебната зала.

Въпреки задържането и отстраняването му от кметския пост, Имамоглу бе избран през март м.г. за официален кандидат на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) за изборите за президент в Турция през 2028 година. Анулирането на университетската му диплома обаче му пречи да се кандидатира на президентски избори.