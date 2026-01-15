Почина принцеса Ирина от Гърция

Принцеса Ирина от Гърция почина на 83-годишна възраст в двореца „Сарсуела" в Мадрид, пише The royal watcher и Hello.

По-малката сестра на крал Константин II на Гърция и кралица София на Испания, принцеса Ирина беше изтъкната пианистка и основателка на хуманитарна организация.

Тя е родена в Южна Африка, където семейството се намира в изгнание по време на Втората световна война. Нейните по-големи брат и сестра са крал Константин II на Гърция и кралица София на Испания. Кралското семейство се завръща в Гърция през 1946 г., а баща ѝ става крал през 1947 г.

Когато брат ѝ става крал на Гърция през 1964 г., принцеса Ирина е наследница на престола за повече от година, до раждането на принцеса Алексия, и следва семейството си в изгнание през 1967 г. Свързвана с множество представители на европейските кралски фамилии, особено с принц Мишел д'Орлеан, граф д'Еврьо, тя остава неомъжена и не ражда деца.

Принцеса Ирина придружава майка си при многобройните ѝ пътувания по света, живее главно в Индия, а след смъртта на майка ѝ през 1981 г. се установява в Мадрид, където живее със сестра си до края на живота си. През 1986 г. принцеса Ирина създава хуманитарната организация „World In Harmony", чиято цел е да намира практически начини за солидарност с хората в нужда и състрадание към животните.