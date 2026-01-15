Украйна извърши обиски срещу престъпна кибермрежа, изнудвала над 100 предприятия в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международна операция срещу киберпрестъпници доведе до обиски в Украйна, съобщиха германските съдебни власти, провели операцията заедно с Нидерландия, Швейцария, Украйна и Великобритания, предаде Франс прес.

В периода от март 2022 г. и февруари 2025 г. групата, наречена "Black Basta" е получила достъп до мрежи с помощта на зловреден софтуер, откраднала е чувствителни данни и е поискала откупи, според съобщение на германските власти.

През същия период групата е изнудвала над 100 предприятия и институции (болнични, публични администрации и др.) в Германия и около 600 други организации по целия свят. Незаконните ѝ дейности са ѝ донесли най-малко 100 милиона евро, от които над 20 милиона само в Германия, според съвместното съобщение на Централната служба за борба с киберпрестъпността и Федералната криминална полиция, информира БТА.

Германските съдебни власти са издали заповед за арест на предполагаемия лидер на групата, 35-годишния руснак Олег Евгениевич Нефедов.

В Украйна са били претърсени домовете на двама заподозрени и са били иззети доказателства, пишат германските съдебни власти.

"Мерките срещу тези обвиняеми са били предприети от украинската киберполиция, която е част от украинската национална полиция, и от прокуратурата на Украйна в административните области на западната част на страната, Ивано-Франковск и Лвов", според същия източник.