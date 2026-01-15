ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скиорката със синдром на Даун Радена Ангелова с по...

Русия: Шантажът и заплахите срещу Куба са неприемливи

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова СНИМКА: Архив Снимка: Снимка: Архив

Русия заяви днес, че използването на език на шантаж и заплахи срещу Куба е неприемливо, след като американският президент Доналд Тръмп призова Хавана да сключи споразумение, преди да е станало твърде късно, предаде Ройтерс.

"Следим отблизо ситуацията в Латинска Америка и Карибския регион. Разбира се, ние сме загрижени за нарастващото напрежение и ескалацията на агресивната реторика, включително срещу нашата приятелска Република Куба", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от БТА. 

"Ние се застъпваме за уреждане на всички междудържавни противоречия по политически и дипломатически път. Убедени сме, че езикът на шантажа и заплахите е просто неприемлив, още повече по отношение на Острова на свободата, неговия народ и правителство, които от десетилетия изпитват на себе си целия ужас на нелегитимни, незаконни и противозаконни санкции, които наистина вече са влезли в историята под името "блокада"", цитира ТАСС думите на Захарова.  

