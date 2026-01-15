ЕК ще отпусне по-малко средства на Сърбия заради забавени реформи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисия (ЕК) реши да отпусне частично финансови средства за Сърбия като част от първото плащане от Плана за растеж, потвърди говорителят на ЕК Гийом Мерсие пред сръбската редакция на радио „Свободна Европа“.

Това са 61,1 милиона евро, вместо 112 милиона евро, планирани за първото плащане, или малко повече от половината от планираната сума.

„Това решение последва оценка на изпълнението на предварителните условия и предприетите стъпки за реформи, след което ЕК заключи, че Сърбия е изпълнила три от седемте предвидени стъпки за реформи“, подчерта говорителят на ЕК.

Както обясниха представители на ЕК, от общата сума от 61,1 милиона евро Сърбия ще получи директна бюджетна подкрепа от около 26 милиона евро, докато останалите средства ще бъдат насочени към инфраструктурни проекти в рамките на Инвестиционната рамка за Западните Балкани.

Според ЕК Сърбия е изпълнила задълженията за реформи, свързани с хармонизирането на визовия режим, въвеждането на 5G мрежата и интеграцията на пазара на електроенергия.

Оставащите четири стъпки на реформата навлизат в гратисен период и могат да бъдат изпълнени до декември тази година, съобщиха представители на ЕК.

Останалите средства ще бъдат изплатени едва след като Сърбия изпълни всички предвидени задължения за реформи.

Днес сръбският президент Александър Вучич проведе среща с посланика на ЕС в Белрад Андреас фон Бекерат за европейския път на Сърбия.

„Приоритет на Сърбия остава работата по върховенството на закона, икономическите реформи и укрепването на институциите, което носи конкретни резултати в полза на нашите граждани“, написа Вучич в профила си в Инстаграм след срещата.

Той добави, че по време на разговорите с фон Бекерат са обсъдили и двустранното сътрудничество с ЕС, инвестициите и регионалната стабилност.