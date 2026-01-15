НАТО започва големи военни обучения в Германия на фона на напрежението около Гренландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НАТО започна да прехвърля близо 10 000 войници, заедно с военно оборудване и бойни машини, в Германия за големи военни учения, които ще се проведат през следващите седмици, на фона на споровете около статута на Гренландия, предаде ДПА.

Десетки бойни машини на италианската армия бяха разтоварени от товарен кораб в северозападното германско пристанище Емден рано тази сутрин.

Това беляза началото на маневрите в Германия, съобщи Съвместното командване на силите на НАТО в Брунсум, Нидерландия.

Германия е домакин на ученията, наречени "Устойчива стрела 26" ("Steadfast Dart 26"), които са най-големите маневрите на НАТО за тази година, пише БТА.

Единадесет държави членки на пакта участват в ученията със сухопътни войски, военновъздушни сили, военноморски сили, и части за космическа и кибер отбрана.

"От днес нататък около 10 000 войници ще пристигнат в Германия", заяви италианският генерал Никола Мандолези по време на разтоварването на първия товарен кораб в Емден. "С това учение НАТО показва способността си да се придвижва бързо от юг на север, от запад на изток", добави той.

Ученията показват, че алиансът е "единен, способен и готов" да изпълни всякакви мисии, заяви генералът, като благодари на Германия за координирането на маневрите.

Операциите се провеждат на фона на сериозно разделение в пакта по отношение на бъдещето на Гренландия, която сега е част от Дания, но се ползва с широка автономия.