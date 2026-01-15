Италия иска ЕК да бъде страна по делото за смъртоносния пожар в Кран Монтана

Италия иска Европейската комисия да бъде страна по гражданското дело за смъртоносния пожар в бара в Кран Монтана в новогодишната нощ, в който загинаха 40 души, повечето от които непълнолетни и в който бяха ранени 116 души. Сред жертвите има 6 непълнолетни италианци. След ранените също има италиански граждани. Сред убитите и ранените има и граждани на още страни членки на ЕС.

Предложението към ЕК беше отправено от Алфредо Мантовано, който е член на правителството на италианския премиер Джорджа Мелони.

Вчера италианският външен министър Антонио Таяни обяви, че Италия ще бъде страна по гражданското дело за пожара, съобщи БТА.

На годишната си пресконференция миналия петък италианският премиер Джорджа Мелони заяви: „Това, което се случи в Кран Монтана, не е инцидент. Това, което се случи в Кран Монтана, е резултат от това, че много хора не са си свършили работата или са повярвали, че могат да спечелят лесни пари“. Тя призова да се извлекат поуки от тази трагедия.

Властите в Швейцария поставиха под стража за срок от три месеца единият от съсобствениците на бара с аргумента, че има риск той да избяга от страната.

Барът е бил собственост на швейцарско семейство, което е притежавало още няколко заведения в курорта.