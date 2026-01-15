Сърбия и шпиони на Путин тествали звукови оръжия върху кучета (Обзор)

Протестиращи срещу режима на Вучич твърдят, че мощните високоговорители са ползвани за разпръскването им

Сръбският президент Александър Вучич наредил да се експериментира със звукови оръжия върху кучета с помощта на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ). Това разкриват официални държавни документи на западната ни съседка, видени от “Политико”.

В тях се потвърждава, че властите в Белград са провеждали опити с изключително мощни високоговорители върху невинни животни само две седмици след като антиправителствена демонстрация в столицата беше разпръсната от неидентифициран високочестотен звук миналия март. Той вкара многохилядната тълпа в невиждана паника, а множество хора заляха местните спешни отделения заради странни болки в главата, кървене от носа и замайване.

Информацията за съвместната работа между ФСБ и сръбското правителство подчертава дълбочината на сътрудничеството между Русия, която се изявява като най-големия противник на ЕС, и Сърбия, която от години е кандидат-член за блока, пише “Политико”. Освен това новините за експериментите със звукови оръжия потвърждават безизходицата на властта в Белград, която е изправена пред все по-голямото недоволство на собствения си народ.

Апаратите, за които става дума, са познати още като “акустично устройство с голям обхват” (АУГО). Те се използват предимно за комуникация на далечни разстояния. Изключително удобни са за контрол на големи тълпи, защото може да предават разбираеми команди и съобщения в ситуации, където шумът е много голям. Но когато се използват на по-малки разстояния, те могат да причинят оглушаване. Данните показват още, че устройствата може да предизвикат множество странични ефекти като паника, замайване, главоболие и гадене.

Според сръбското разузнаване БИА експериментите върху биологични обекти са били извършени като част от разследване, за да се види дали наистина в Белград е било използвано звуково оръжие срещу протестиращите. Целта е била да се определи причиняват ли устройствата симптомите, описани от протестиращите, които твърдят, че са били ранени вследствие на неидентифицирания звук.

Затова с руски разузнавателни специалисти от ФСБ събрали група кучета на полигон на БИА. Животните били избрани заради добрия им слух и чувствителността им към акустични ефекти, се казва в документите. Те са били “обстрелвани” с два модела американски акустични оръжия - LRAD 100X MAG-HS и LRAD 450XL. Животинките били подложени на това изтезание няколко пъти, но от различно разстояние. От 200, 150, 100, 50 и 25 метра. Според ФСБ кучетата не усетили дикомфорт и нямало промени в поведението им, пише “Политико”.

В правителствените доклади се казва още, че звуковите оръжия са имали възможността да достигнат до 150 децибела. За сравнение това е звукът, който издава реактивен двигател при излитане на самолет.

Според документите експериментите върху кучета не са били законни. От тях става ясно, че министерството на земеделието не разполага с информация и никога не е разрешавало подобни тестове.

“Несъмнено кучетата са били подложени на експерименти и малтретиране така, както са описани тези деяния в Закона за хуманно отношение към животните на Сърбия”, заяви адвокатът за правата на човека Данило Чурчич. Той обясни, че местните правила изискват експериментите с животни да бъдат регистрирани предварително и одобрени от компетентните органи, включително от етична комисия.

