Изчезнал бизнесмен и смърт на дипломат - мистерия с два трупа на руснаци в Кипър (Обзор)

След ДНК анализ властите ще знаят дали намереното на плаж тяло е на олигарха Владислав Баумгертнер

Две мистерии с руснаци разтърсиха Кипър през последните дни. Първо известен руски бизнесмен бе обявен за издирване на острова миналата сряда, а часове по-късно служител на руското посолство в Никозия е бил открит мъртъв в офиса си миналия четвъртък.

В сряда кипърски медии съобщиха, че на плаж е открито тяло, а аутопсията и ДНК проби ще разкрият дали то е на изчезналия преди дни богаташ Владислав Баумгертнер. Олигархът е бивш изпълнителен директор на руския гигант за торове “Уралкалий”. Той живеел сам на острова и е бил видян за последно в Лимасол, където има дом. Крайбрежният град е предпочитан от руските емигранти.

Неидентифицираното засега тяло е открито от гражданин на плажа Авдиму, който е

собственост

на британските

суверенни бази

Според кипърски издания тялото е в напреднал стадий на разлагане, което затруднява разпознаването му. Аутопсията ще бъде извършена в британските бази от съдебен патолог от чужбина. В Лимасол не изключват нито една възможност относно причината за смъртта.

Обявеният за издирване Баумгертнер стана известен през 2013 г., когато бе арестуван в Минск по време на ожесточена корпоративна и политическа вражда, наричана “калиевата война” между “Уралкалий” и беларуската “Беларускалий”. Скандалът прераства в дипломатическа криза между Минск и Москва - противопоставяне, което според източници е изисквало личната намеса на Владимир Путин и беларуския президент Александър Лукашенко. По-късно Баумгертнер беше екстрадиран в Русия, а делото срещу него бе прекратено през 2015 г. Анализатори припомнят, че случаят е бил рядък момент на обтегнати отношения между Путин и най-близкия му съюзник Лукашенко.

По-късно Баумгертнер се завърна на висши позиции в руския бизнес. Той живеел в Кипър от около 2017 г. В Русия има спекулации, че изчезването му може да е свързано с бизнес конфликти.

Паралелно властите в Кипър разследват смъртта на руски дипломат, за когото се твърди, че е бил шпионин на ГРУ. “Инцидентът в посолството се третира като неестествена смърт, защото според аутопсията става въпрос за самоубийство”, заяви говорител на кипърската полиция. Руското посолство отказа да предаде на кипърските власти предсмъртното писмо, за което се твърди, че е написано от покойния 41-годишен дипломат Алексей Панов, и не даде достъп до местопрестъплението. Вместо това полицията беше принудена да извади тялото от двора на дипломатическия комплекс. Посолството е пазило смъртта му в тайна в продължение на 4 дни, което според експерти е подозрително. След дълго забавяне руските власти определиха смъртта на Панов като “дълбока лична трагедия за семейството и приятелите му”, но не дадоха допълнителни подробности. Според кипърски издания той се е обесил.

Дмитрий Хмелницки, независим изследовател, който пише за Русия от Берлин, твърди, че Панов е бил

офицер в

московското

военно

разузнаване ГРУ,

пише “Гардиан”. Докато е бил в Кипър, Панов е ръководил поддръжката и управлението на шпионското оборудване на посолството, смята Хмелницки и не изключва възможността Панов да е искал да дезертира.

Западни издания пишат, че потайният Баумгертнер и шефът на Панов - руският посланик, били приятели.

Фактът, че двама руснаци - висш дипломат, свързан с разузнаването, и известен бизнесмен с бурно минало, са замесени в неясни събития на един и същ остров в рамките на 24 часа, подхранва сериозни спекулации.

В четвъртък пък бившият руски зам.-министър на труда Алексей Скляр е бил намерен мъртъв в дома си в Москва. Близо до тялото му били открити пушка, както и заявление до властите с искане за разследване за подбуждане към самоубийство. Твърди се, че той е изпратил предсмъртно съобщение до приятели, в което обвинява жена си за трагедията.

Всички тези инциденти са част от многобройните мистериозни смъртни случаи на висши руски мениджъри и политици по време на войната на Владимир Путин в Украйна.

