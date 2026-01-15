Сърбия призова на гражданите си да напуснат Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поради влошаващата се ситуация със сигурността в Иран, сръбското Министерство на външните работи призова всички сръбски граждани да напуснат страната, а тези, които планират да пътуват до Иран, да отменят пътуването си, предава националната сръбска телевизия РТС.

От седмици Иран е разтърсен от протести заради влошаващата се икономическа ситуация. Според активисти за човешките права, най-малко 2500 души са загинали в протестите.

Няколко държави вече призоваха гражданите си да напуснат Иран и ги посъветваха да избягват районите на гражданска активност, припомня РТС, цитирана от БТА.