Фон дер Лайен: Мислим да задълбочим санкциите срещу Иран

Събитията в Иран са възмутителни, избиването на младежи е трагедия, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на съвместна пресконференция с кипърския президент Никос Христодулидис в Лимасол. Обмисляме задълбочаване на санкциите, те отслабват режима в Техеран и го водят към неговия край. Иранците смело се борят за промяна, имат цялата ни подкрепа. Те искат не само Корпусът на гвардейците на ислямската революция да бъде включен в списъците със санкции на ЕС, а и други отговорни (за насилието - бел. кор.) да бъдат засегнати. Ще го направим, каза тя.

Гренландия може да разчита на нас политически, икономически и финансово, посочи Фон дер Лайен. Разговорите за сигурността в Арктика са основно въпрос за НАТО, но това е и ключова тема за ЕС. Работим по въпросите на сигурността с нашите партньори, включително със САЩ, добави тя.

Председателят на ЕК посочи, че до края на юни комисията ще предложи нова стратегия за сигурността. По нейните думи сред основните теми на сътрудничество с Кипърското председателство на Съвета на ЕС ще бъдат сигурността и отбраната, демокрацията и сътрудничеството.

Председателството ще има ключова роля за одобрението на заема за Украйна, работим със САЩ и други партньори за възстановяването на украинската икономика. Присъединяването на Украйна към ЕС ще даде тласък на икономиката и е гаранция за сигурност, обобщи тя.

Президентът Христодулидис посочи, че Кипър ще свика през юни неофициална среща на върха, посветена на миграцията, а през април - обща среща с лидерите на страните от Средиземноморието.

Той изрази очакване тази година неговата страна да постигне истински напредък по пътя си към Шенген.

По-рано кипърският президент уточни, че това няма да промени режима на движение между двете части на остров Кипър.