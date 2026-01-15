Папата пред семейства на жертви в Кран Монтана: Съсипан съм от тази трагедия

Папа Лъв XIV се срещна със семейства на жертви и ранени в пожара в бар в новогодишната нощ в Кран Монтана, предаде АНСА. В трагедията загинаха 40 души, сред които и 6 италиански тийнейджъри.

Пред близките на жертвите папата заяви, че е съсипан от тази трагедия, която той нарече катастрофа, връхлетяла ги с екстремна скорост, съобщи БТА.

Папата обаче припомни страданията на Христос и заяви, че Бог не е изоставил близките за жертвите и ранените.

„Какво може да се каже в ситуация като тази? Какъв смисъл може да се придаде на подобни събития?“, продължи той. „Как може да се намери утеха, достойна за това, което чувствате, утеха, която не е празни и повърхностни думи, а такава, която докосва дълбоко и разпалва отново надеждата?“, попита папата.

„Не мога да ви обясня, скъпи братя и сестри, защо вие и вашите близки сте били призовани да се изправите пред такова изпитание. Обичта и думите на човешко състрадание, които отправям към вас днес, ми се струват много ограничени и безсилни“, заяви още Лъв XIV. А после припомни Възкресението Христово пред семействата на жертвите и ранените.