Има пострадал след руския удар с балистична ракета в Одески район

Един човек е пострадал в резултат на удар с балистична ракета днес следобед по пристанищната инфраструктура в Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Щети са нанесени на граждански товарен кораб под флага на Малта. Пострадалият е член на екипажа, на когото се оказва медицинска помощ, каза Кипер.

В резултат на удара срещу кей с контейнери е избухнал пожар.

"За пореден път обръщам вниманието на жителите в Одеска област да реагират на сигналите за въздушна тревога и да се укриват в бомбоубежищата", се казва в съобщението на областния управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.