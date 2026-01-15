ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп обяви нов план за намаляване цените на здрав...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22099442 www.24chasa.bg

Има пострадал след руския удар с балистична ракета в Одески район

Светлана Драгнева, БТА

1764
Разруха на одеско пристанище след руска атака СНИМКА: X/@RussCan91

Един човек е пострадал в резултат на удар с балистична ракета днес следобед по пристанищната инфраструктура в Одески район, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

Щети са нанесени на граждански товарен кораб под флага на Малта. Пострадалият е член на екипажа, на когото се оказва медицинска помощ, каза Кипер.

В резултат на удара срещу кей с контейнери е избухнал пожар.

"За пореден път обръщам вниманието на жителите в Одеска област да реагират на сигналите за въздушна тревога и да се укриват в бомбоубежищата", се казва в съобщението на областния управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Разруха на одеско пристанище след руска атака СНИМКА: X/@RussCan91

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Банките ще обменят левове безплатно до края на юни, не се редете на опашки сега