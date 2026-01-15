САЩ налагат санкции на ирански служители за потушаване на протестите в страната

САЩ налагат нов пакет санкции на ирански служители, които обвиняват в потушаване на националните протести срещу властите в Ислямската република, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

В обявения днес санкционен списък попада секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, който американското министерство на финансите обвинява, че е бил един от първите ирански служители, призовали за използване на сила срещу протестиращи.

Бюрото за контрол на чуждестранните активи на министерството на финансите на САЩ включи в списъка още 18 физически лица и компании, които според Вашингтон са участвали в пране на пари, получени от продажба на ирански петрол, на международните пазари в рамките на сенчеста банкова мрежа от вече санкционирани ирански финансови институции като "Банка Мели" и "Банка Шахр".

Понятието сенчести банкови операции се отнася до финансови институции, които действат като банки, но го правят извън регулациите на традиционната банкова система.

Американският министър на финансите Скот Бесънт заяви, че САЩ "застават твърдо зад иранския народ в стремежа му за свобода и справедливост", и че министерството "ще използва всички средства, с които разполага, за да преследва онези, които стоят зад тираничното потискане на човешките права от режима".

Наред с друго санкциите ограничават достъпа на санкционираните физически и юридически лица до всякаква собственост или финансови активи на територията на САЩ и забраняват на американски компании да влизат във взаимоотношения с тях. На практика обаче, тези санкции са до голяма степен символични, защото много от санкционираните лица и компании не разполагат с активи в САЩ.