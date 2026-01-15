Останки в стомаха на замръзнало вълче разкриват как е изчезнал вълнестият носорог

Преди 14 000 години, в необятната сибирска степ, 2-месечно вълче изяжда малко месо от вълнест носорог. Минути по-късно подземната му бърлога се срутва, убивайки вълчето и сестра му.

Съдържанието на стомаха на вълка, замръзнало заедно с трупа му, позволява на учените да секвенират ДНК-то на един от последните известни вълнести носорози - рогат леден гигант, който е живял заедно с мамутите. Сега откритията от последната храна на вълка разкриват улики за това защо вълнестият носорог е изчезнал.

Изследването, публикувано в сряда в научното списание Genome Biology and Evolution, представлява първият случай, в който учените са успели да секвенират целия геном – целия генетичен код – на животно, намерено в стомаха на друго животно, според съавторът Камило Чакон-Дуке, биоинформатик в SciLifeLab Ancient DNA Unit в Университета в Упсала, Швеция.

„Бяхме много развълнувани, защото има много малко фосили от периода, когато вълнестият носорог е изчезнал", каза Чакон-Дуке, който преди това е бил изследовател в Центъра за палеогенетика в Университета в Стокхолм, където е проведено изследването.

Все още покрито с козина, мумифицираното вълче бе намерено погребано близо до село Тумат през 2011 г. Аутопсията по-късно разкри малък фрагмент от запазена тъкан в стомаха му. Учените успяха да извлекат ДНК от тъканта, която беше на 14 000 години, а ДНК секвенирането разкри, че става дума за вид вълнест носорог, известен като Coelodonta antiquitatis.

Чакон-Дуке каза, че косъмът върху тъканта на вълнестия носорог все още е бил непокътнат, което предполага, че вълчето едва е започнало да смила храната си, преди да умре.

„От морфологичния анализ изглежда ясно, че те просто са били погребани живи. Те просто са умрели за миг и така са се запазили", каза той.

Сестрата на вълчето е намерена по-късно през 2015 г. и нито едно от двете не е показало признаци на нападение или нараняване. Проучване, публикувано миналата година, отбелязва, че вероятно са умрели, когато подземното им леговище се е срутило в резултат на свлачище. Проучването предполага, че вълците са били в състояние да ловуват млади вълнести носорози. Възрастните вълнести носорози са били с размер, подобен на най-големите живи видове носорози.

С дългата си козина, вълнестият носорог се е адаптирал към студените условия и е обитавал северната част на Евразия по време на последната ледена епоха. Според проучването, ареалът му постепенно се е свивал на изток, започвайки отпреди 35 000 години, но той е продължил да съществува в североизточен Сибир и се е смятало, че е изчезнал някъде след 18 400 години.

Въпреки че вкаменелостите на вълнести носорози са относително често срещани, са открити малко останки от предполагаемия период на изчезване и нито една от тях не е дала генетична информация, което прави съдържанието на стомаха на вълка ценно за изследователите.

Чакон-Дуке каза, че е било трудно да се картира геномът от ДНК пробата на вълнестия носорог, защото наличието на ДНК от вълк в стомаха е усложнило анализите. Например, както вълкът, така и носорогът са били еднакво стари, така че не е било възможно да се използват моделите на разграждане като инструмент за идентифициране на древната ДНК. Вместо това Чакон-Дуке и колегите му са използвали най-близкия жив родственик на вълнестия носорог, суматранския носорог, като ориентир.

След като секвенирали пробата, те сравнили генома с два други, секвенирани от вълнести носорози, намерени в Сибир, датиращи съответно отпреди 18 000 години и 49 000 години.

Ледът запазва древната ДНК особено добре и учените са възстановили ДНК молекули, датиращи отпреди 2 милиона години, от най-северните части на планетата.

Трите генома позволили на изследователите да проучат как генетичното разнообразие на вида се е променило във времето през последната ледена епоха.

Проучването не открива признаци на генетично влошаване, което предполага, че вълнестият носорог вероятно е поддържал стабилна и относително голяма популация до момента, в който видът е изчезнал.

Изчезване му трябва да е настъпило относително бързо, заключават изследователите, вероятно в резултат на глобалното затопляне в края на последната ледена епоха, която е приключила преди около 11 000 години.

„Нашите резултати показват, че вълнестите носорози са имали жизнеспособна популация в продължение на 15 000 години след пристигането на първите хора в североизточен Сибир, което предполага, че изчезването им е причинено по-скоро от затоплянето на климата, отколкото от лова от страна на хората", заяви в изявление съавторът Лав Дален, професор по еволюционна геномика в Центъра за палеогенетика.

Преди това се смяташе, че двете вълчета са били ранни опитомени кучета или опитомени вълци. Проучването от 2025 г. обаче показва, че няма доказателства, че двете животни са били в контакт с хора.

Работата е „изключително ценна" за разбирането на еволюционната история на вълнестия носорог, заяви Натан Уелс, старши лектор по археология в Университета на Йорк във Великобритания, който е изследвал вълчетата, но не е участвал в изследването на пробата от вълнест носорог.

„Изследователите знаят, че този вид е бил на прага на изчезване по това време и може да се предположи, че последните потомци са били с малки популации. Но този добре обоснован анализ показва, че на генетично ниво популацията е изглеждала стабилна", каза той.

В стомасите на вълчетата са били открити и растения, насекоми и каменоглава мушица.