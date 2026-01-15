ЕК одобри националния план за отбрана на България по линия на инструмента SAFE

Европейската комисия одобри националните планове за отбрана на осем държави членки, което бележи важен етап в усилията на Европа за укрепване на нейната сигурност, съобщиха от пресслужбата на ЕК.

Комисията представи на Съвета предложение за одобряване на финансиране за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:

„Миналата година ЕС постигна по-голям напредък в областта на отбраната, отколкото през последните десетилетия. Бялата книга и Пътната карта за готовност до 2030 г. дадоха възможност на държавите членки да мобилизират до 800 милиарда евро за отбрана. Това включва 150 милиарда евро за съвместно възлагане на обществени поръчки — SAFE. Вече одобрихме първоначална партида от планове SAFE за Белгия, България, Дания, Испания, Хърватия, Кипър, Португалия и Румъния. Останалите ще последват скоро след това. Сега е наложително Съветът да одобри тези планове, за да се даде възможност за бързо изплащане."

Това решение е резултат от задълбочена оценка на националните инвестиционни планове в областта на отбраната на държавите в рамките на инициативата „Действия за сигурност на Европа" (SAFE).

Одобрението проправя пътя за първата вълна от евтини дългосрочни заеми, които ще позволят на тези държави спешно да увеличат военната си готовност и да придобият необходимото модерно отбранително оборудване.