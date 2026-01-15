Върнаха останките на 32-ма кубински офицери, загинали във Венецуела

Тленните станки на 32-ма кубински офицери, убити по време на американска военна операция срещу Венецуела, бяха върнати в Хавана, съобщи АП.

Хиляди кубинци се подредиха по една от най-емблематичните улици на Хавана в очакване на останките на полковници, лейтенанти, майори и капитани. Островът остава под заплаха от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Урните бяха поставени на дълга маса заедно със снимките на загиналите, за да може хората да отдадат почитта си.

Днешното масово погребение е едно от малкото, организирани от кубинското правителство за почти половин век, отбелязва БТА.

Часове по-рано държавната телевизия показа кадри на повече от дузина ранени, описани като „бойци“, придружени от кубинския външен министър Бруно Родригес Париля. Те също пристигнаха от Венецуела, някои - в инвалидни колички.

Ранените и останките на убитите пристигнаха на фона на нарастващото напрежение между Куба и САЩ, като наскоро Тръмп поиска карибската страна да сключи сделка с него, преди да е станало „твърде късно“. Той не обясни каква сделка.

Тръмп също така заяви, че Куба повече няма да живее от парите и петрола на Венецуела. Експерти предупреждават, че внезапното прекратяване на доставките на петрол може да бъде катастрофално за страната, която вече се бори със сериозни прекъсвания на електрозахранването и разпадаща се електропреносна мрежа.

Кубинският министър на вътрешните работи Ласаро Алберто Алварес Касас заяви, че Венецуела не е далечна земя за убитите, а „естествено продължение на родината им“. Алварес нарече убитите герои, посочвайки, че те са пример за чест и „урок за онези, които се колебаят“.

Наскоро Хавана разкри имената и чиновете на 32-мата военни, на възраст от 26 до 60 години, които са били част от охраната на венецуелския президент Николас Мадуро по време на нападението над резиденцията му на 3 януари. Сред тях са били членове на Революционните въоръжени сили на Куба и на Министерството на вътрешните работи, двете служби за сигурност на острова.

Кубинските и венецуелските власти заявиха, че униформените служители са били част от споразумения за защита между двете страни.

За 16 януари е планирана демонстрация пред посолството на САЩ, намиращо се на площад „Антиимпериалистическа трибуна“. Длъжностни лица заявиха, че очакват демонстрацията да бъде масова.